Посёлки комфортные для жизни: новый вектор в развитии Туломы и Верхнетуломского

Руководители Кольского района Александр Лихолат и Андрей Малхасян провели выездное совещание в населенных пунктах Тулома и Верхнетуломский. Первая точка поездки глав муниципалитета – село Тулома. Сегодня это один из самых благоустроенных населенных пунктов Кольского района.

Этим летом в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» был выполнен капитальный ремонт фасада основного здания местной СОШ. На эти цели из федерального и областного бюджетов было потрачено порядка 15 миллионов рублей. Сейчас идёт проектирование крыльца и входной группы. Средства на данные работы, ещё 3 миллиона 800 тысяч, выделяет Кольский район.

Приведен в порядок и Туломский детский сад. За счет средств местного бюджета отремонтирован пищеблок, прачечная. На прилегающей к садику территории установлены теневые навесы для прогулок детей в непогожие дни. Работы обошлись примерно в 3,5 миллиона рублей.

Меняются и дворы поселка. Летом возле дома № 6 на улице Школьной было произведено асфальтирование территории, проезда и тротуара. Установлены опоры наружного освещения. Работы обошлись более чем в 3,5 миллиона рублей. Приведена в порядок и ливневая канализация на Мира, 10.

Ремонтируют власти и подъезды жилых домов. Сейчас подрядчики заканчивают приводить в порядок внутридомовое пространство МКД № 7 на улице Сафонова и № 1 на улице Школьной.

В рамках капитального ремонта также меняется крыша в доме № 1 на улице Школьной и один лифт по адресу Мира, 10.

Есть теперь, где разгуляться и детям. Только за это лето в селе установили две новеньких игровых площадки. Одна из них в регионе в единственном экземпляре. Городок стилизован под космопорт будущего.

Осовременивается и облик Туломского Дома культуры. Новенькие санузлы теперь выглядят не хуже, чем в столичном Большом театре. В этом году также были выделены средства на подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт самого здания СДК. Предстоящую реконструкцию уже включили госпрограмму на 2021 год. На нее планируют потратить примерно 75 миллионов рублей.

Станет в ближайшее время чище и вода в домах сельчан. Рядом с населенным пунктом продолжается реконструкция водозаборных сооружений на реке Тулома. Работы осуществляются в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в нацпроект «Экология». На данный момент они выполнены на 75-80 процентов. Объект планируют сдать уже к концу декабря.

Вторая точка рабочей поездки глав Кольского района – поселок Верхнетуломский. Здесь Александр Лихолат и Анрей Малхасян также проверили качество выполненных за лето работ и провели встречу с самыми активными жителями села, ответив на все их вопросы.

К осени в поселке благоустройство дворовых территорий готово на 100% . Заасфальтирована улица Падунская возле дома № 6. Работы обошлись в 1 миллион 200 тысяч рублей. Возле домов № 2, 3 и 4 той же улицы также поставлены новые опоры освещения. На эти цели потрачено еще миллион четыреста тысяч рублей. Установили в этом дворе и малые архитектурные формы, а также современные скамейки. Приведена в порядок и площадка у памятника возле братской могилы на улице Набережная. Здесь уложено 500 квадратных метров новенького асфальта.

Из бюджета района также было выделено примерно 3 миллиона 800 тысяч рублей на ремонты двух аварийных кровель в жилых домах Верхнетуломского.

Продолжается в поселке и плановая модернизация зданий учреждений образования. В местной школе в этом году заменили окна, в классах поменяли светильники, обновили коридоры. В детском саду отремонтировали теплопункт и установили по периметру современную систему видеонаблюдения.

Проведен и ремонт подъезда в доме № 3 на улице Кокшарова. Впрочем, у руководителей района возникли замечания к его качеству. Александр Лихолат обратил внимание на то, что подрядчик не заменил в подъезде светильники и не срезал старые, ржавые поручни.

Появилась в поселке и новая точка притяжения. Детей в буквальном смысле не оторвать от недавно построенной детской площадки. Рядом установлены скамейки, чтобы родители смогли отдохнуть, пока малышня резвится.

Решена и судьба местного Дома культуры. Здание старое, но при этом очень важное для поселка. Это единственное место, где в праздники могут собраться все жители Верхнетуломского. В итоге принято решение ремонтировать данные помещения. Проектно-сметная документация уже разработана, капитальный ремонт ДК включен в госпрограмму «Развитие культуры» на 2021 год. По предварительным подсчетам эти работы обойдутся в 35 миллионов рублей.

После осмотра социальных объектов Александр Лихолат и Андрей Малхасян пообщались с жителями поселка. Встреча прошла в здании детской музыкальной школы. В этом году из бюджета района ей тоже были выделены средства на ремонт системы водоснабжения, замену дверей в теплоцентре, а также приобретение новых музыкальных инструментов.

Как сообщает администрация Кольского района, встреча с жителями прошла в неформальной обстановке. Впрочем, за чашкой чая удалось решить самые злободневные вопросы, касающиеся дальнейшего благоустройства поселка. К примеру, жители Верхнетуломского обратили внимание на то, что мусорные баки в поселке уже пришли в негодность и их необходимо менять. Контейнеры уже заказаны. 20 уличных баков будут установлены к 25 сентября.

Руководители муниципалитета также пообещали поменять старый асфальт на территории СОШ и заасфальтировать дорожку к недавно установленной спортивной площадке.

Будет осовременен и стихийный рынок в центре поселка. Местные жители здесь продают грибы, ягоды, свежевшую рыбу, пойманную в водохранилище и домашнюю выпечку. Туристы расхватывают товар моментально, при этом бабушки, которые, как правило, и занимаются торговлей, вынуждены и зимой и летом стоять под открытым небом.

Александр Лихолат пообещал выделить средства и установить в центре поселка уютные, отапливаемые и освещенные павильончики, по типу недавно смонтированных в Туломе. Немаловажно, что местные жители смогут пользоваться ими бесплатно.