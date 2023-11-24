Посёлку Мурмаши - 85 лет!

В торжественном мероприятии, посвящённом юбилейной дате, приняли участие депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова, представители правительства области, администрации Кольского района и Мурмашей, градообразующих предприятий, жители.

- За годы своей 85-летней истории посёлок стал родным для многих поколений. Энергетики, строители, представители самых различных профессий, объединенные одной землей и добрыми помыслами, вносили свой вклад в развитие Мурмашей, чтобы они всегда оставались местом, где берегут и приумножают лучшие трудовые традиции, где верят в человеческий потенциал и силу духа, - отметила Лариса Крулова.

Парламентарий пожелала жителям посёлка крепкого здоровья и благополучия, свершения всех задуманных проектов и планов на благо родной земли и вручила Благодарственные письма регионального парламента Алексею Боброву, Ирине Гашковой, Александру Говорову, Ольге Гуд, Владимир Урбану.

Завершился праздничный вечер выступлениями детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота, ансамбля эстрадной песни «Тоника» из Североморска и творческих коллективов поселка Мурмаши.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28989/