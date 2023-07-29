Посёлок развивается, модернизируется инфраструктура: губернатор Андрей Чибис осмотрел медицинские и образовательные учреждения, туристические и строящиеся объекты в Умбе

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил с рабочей поездкой поселок Умбу Терского района. В муниципалитете глава региона осмотрел ряд объектов.

Среди них – строящийся четырёхэтажный дом на 20 квартир для переселения из аварийного жилфонда. На площадке уже произвели устройство опалубки, бетонирование фундаментной плиты. Сейчас ведутся работы по установке монолитных железобетонных стен, армированию плиты перекрытия. Дом строят из энергоэффективных материалов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проектом предусмотрено благоустройство территории: детские и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых, озеленение, свободный доступ для маломобильных групп населения.

Кроме того, Андрей Чибис осмотрел ход капремонта поликлиники и стационара филиала «Кандалакшской ЦРБ».

Работы ведутся в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» и плана «На Севере – жить». На ремонт выделено 195,7 млн рублей, из которых федеральный бюджет – 95,5 млн рублей, областной – 100,2 млн рублей. Также из областного бюджета направлено 56,1 млн рублей для приобретения нового медицинского оборудования и мебели.

«Посёлок развивается, модернизируется инфраструктура, видно, что средства идут на дело. Заметна активная модернизации и поликлиники больницы, строительство жилья для переселение людей, дороги становятся лучше, появляются молодёжные пространства», — подчеркнул Андрей Чибис.

Далее глава региона посетил здание детского сада №5, которое расположено на улице Октябрьская,12. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы в рамках программы «Арктическая школа». Совсем скоро для юных северян будет создан музыкально-физкультурный зал «Север. Росточки талантов». В здании расположены раздевалка, групповая комната, спальная, музыкальный зал, кабинеты логопеда, педагога-психолога и мини-музей поморского быта. В соответствии с государственной программой «Доступная среда» обеспечена доступность и приобретено специализированное оборудование для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Созданы условия для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования.

Также Андрей Чибис посетил школу №4. Здесь за три года отремонтировано три пространства, 2 из них в рамках программы «Арктическая школа»: библиотека и спортзал. Кроме того, будет реализован проект по созданию секции мини-футбола. В учреждении работает мобильный технопарк «Кванториум-51»; центр «Точка роста», в котором функционирует девять детских объединений, программы дополнительного образования «Беспилотные летательные аппараты», «Мир в объективе», «Мир роботов», «Путешествие в шахматное королевство», кружки – «Современные виды рукоделия», «Школьная телестудия», «Разговор о правильном питании», «Легоконструирование», «Экология с элементами фенологии».

Помимо этого, глава региона посетил цех по переработке рыбной продукции «Вильма». Ранее компания победила в конкурсе «Губернаторский старт» и получила субсидию. Выделенные средства пошли на модернизацию цеха по переработке рыбы и приобретению дополнительного оборудования для производства – льдогенератор, взвешивающий модуль, терминал-регистратор, полуавтоматическая стреппинг-машина и другое. Компания успешно реализует рыбную продукцию в свежемороженом, вяленом и копченом виде, как жителям Мурманской области, так и гостям региона. Генеральный директор компании Вера Коношкина поделилась, что цех успешно развивается. Стоит отметить, что отличные показатели – результат общего семейного дела.

Кроме того, глава региона посетил объект туристической инфраструктуры – гостиницу «Гавань». Индивидуальный предприниматель Денис Ятковский работает в индустрии гостеприимства порядка восьми лет. Ранее предприниматель получил областную субсидию на развитие активного туризма в регионе. Его проект позволит организовать прокат весельных лодок, SUP-досок, велосипедов, а также кемпингового оборудования «под ключ».

«Важно, что развивается малый бизнес. Ценно, что благодаря активному развитию туризма в Умбе все больше гостей и предпринимателей. Кроме того, все это дает новые рабочие места. Главная задача правительства области и администрации — стимулировать изменения, направленные на качество жизни людей и создавать новые возможности для малого бизнеса», — сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава администрации Терского района Наталья Самойленко поблагодарила команду регионального правительства за поддержку муниципалитета.

«Отмечу, что план «На Севере — жить» даёт результат и люди его видят. Команда муниципалитета и правительства активно взаимодействует. Необходимые вопросы рассматриваются конкретно, честно, чтобы был результат. Важно, что нас слышат», — отметила она.

В заключение объезда Андрей Чибис подчеркнул, что жители замечают улучшения.

«Вопросы, которые необходимо решать ещё есть. Администрация Терского районы и Умбы стараются, иногда приходится точечно включаться в вопросы, но мы всегда готовы помогать им», — отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru