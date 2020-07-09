Посёлок Верхнетуломский прихорашивается

Руководители посёлка Верхнетуломский Наталья Старцева и Оксана Конева вместе с общественниками проконтролировали реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий, дорожной деятельности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

Первая остановка - Нижний Падун, где в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтирована общественная территория возле обелиска и братской могилы павших воинов Великой Отечественной войны.

- Каждый год 9 мая на этом месте проходят памятные митинги, - рассказала глава администрации посёлка Верхнетуломский Оксана Конева. - Школьники, местные жители и гости посёлка, возлагая к обелиску цветы, пробирались по каше из подтаявшего снега и грязи. Теперь эта территория в 500 квадратных метров заасфальтирована с учётом отведения лишней влаги, так как вокруг болотистая местность.

К следующему лету в планах довести до ума благоустройство данной территории. Заменить плитку на могилах, обновить обелиск и установить скамейки.

Свежий асфальт появился на улице Падунская дом № 6. Уютный дворик также ремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды. С проезжей части убрали огромное бетонное кольцо колодца и заканчивают с отсыпкой парковочных мест. Новые урны и 26 скамеек появятся у домов №№ 2, 3 и 4 на улице Падунская, также рядом с домом № 3 оборудуют современную и безопасную детскую площадку. Помимо этого на Падунской полным ходом идут подготовительные работы по установке десяти столбов уличного освещения.

На это лето по программе «Инициативное бюджетирование» запланирован капитальный ремонт подъезда в доме № 3 на улице Кокшарова. Сейчас проходят конкурсные процедуры, но уже известно, что в доме заменят окна и двери.

В посёлке Верхнетуломский идут работы по ликвидации свалки древесной щепы, которая образовалась на окраине посёлка ещё в конце 90-х - начале 2000-х годов. В 2018 году со свалки было вывезено 46 машин с щепой. Этим летом вывезут 1200 кубов на 65 машинах.