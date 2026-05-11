Посещение торговых центров в целом становится менее популярным у россиян

Показатель «Mall Index» (отражает количество посетителей на 1 тысячу кв. метров торговых площадей) в Москве на неделе 27 апреля - 3 мая сократился на 4% относительно предыдущих семи дней и на 5% год к году, подсчитали в «Focus Technologies».

Как пишет «Коммерсант», в Санкт-Петербурге трафик на первой неделе майских праздников оказался сопоставим с предыдущей и снизился на 7% год к году. Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров также зафиксировал снижение посетителей торговых центров на 5-7% год к году. Руководитель центра «Школа девелопера» Эвелина Ишметова говорит о спаде на 5-8%.

Длинные выходные в этом году не стали драйвером посещаемости, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга «Focus Technologies» Михаил Васильев. Посещение торговых центров в целом становится менее популярным, и праздничные периоды сейчас не приводят к заметному росту трафика, указывают эксперты.

Потребители в этом году не рассматривали формат выходных в торговых центрах, несмотря даже на заметное снижение активности туристических поездок: согласно «Travelline», общее количество гостиничных бронирований на майские праздники по России снизилось на 11,1% год к году.