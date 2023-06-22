Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 08:45
Посетители музея поддержали Всероссийскую мемориальную акцию «Свеча памяти»
21 июня в Мурманском областном краеведческом музее состоялась тематическая экскурсия, посвящённая трагическим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Как сообщает vk.com/mokm51, гости увидели чёрно-белые фотографии, на которых запечатлён разрушенный Мурманск после ожесточённых вражеских бомбардировок. Музейный специалист рассказала о самом страшном дне в истории столицы Заполярья и о героизме советских людей, о тех, кто день за днём приближал Великую Победу.
В завершение посетители приняли участие в мемориальной акции – изготовили своими руками «свечу», как символ памяти о погибших во имя Победы.
Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269466%2Falbum-91580302_00%2Frev
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Последние комментарии
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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