Посетители музея поддержали Всероссийскую мемориальную акцию «Свеча памяти»

21 июня в Мурманском областном краеведческом музее состоялась тематическая экскурсия, посвящённая трагическим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Как сообщает vk.com/mokm51, гости увидели чёрно-белые фотографии, на которых запечатлён разрушенный Мурманск после ожесточённых вражеских бомбардировок. Музейный специалист рассказала о самом страшном дне в истории столицы Заполярья и о героизме советских людей, о тех, кто день за днём приближал Великую Победу.

В завершение посетители приняли участие в мемориальной акции – изготовили своими руками «свечу», как символ памяти о погибших во имя Победы.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269466%2Falbum-91580302_00%2Frev