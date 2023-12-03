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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.23 10:00

Посетителями пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» на базе городской библиотеки – филиала №2 имени Панюшкина за первый месяц работы стали более 400 жителей и гостей флотской столицы

В рамках тематических недель в пространстве, созданном правительством региона в рамках стратегического плана «На Севере – жить», были организованы лекции, практикумы и творческие мастер-классы.

На неделе «Семейное право и социальная защита» посетителям рассказали о мерах социальной поддержки семей и провели персональные консультации. В рамках лекции «Как открыть свое дело» участники узнали о том, как можно получить финансовую поддержку в рамках социального контракта, услышали истории успешных предпринимателей.

На семинаре «Молодая мама и саморазвитие» инспектор кадрового центра рассказала о простых способах адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и возможностях бесплатного обучения для того, чтобы раскрыть свои потенциал и найти свое предназначение.

Неделю «Здоровье мамы и малыша» открыли беседы со специалистами районной больницы об охране здоровья будущей мамы, мифах и фактах о вакцинации беременных. Кроме того, посетители вместе с педиатром разобрались в вопросе организации лечебной физкультуры для грудных детей и новорожденных. А представитель ЗАГС рассказала о новых возможностях оформления документов через суперсервис «Рождение ребёнка». Вопрос психологического здоровья мамы рассматривался на практикуме «Психосоматика заболеваний» консультанта по семейной психологии.

На неделе «Образование и развивающие игры» рассматривали сложности подготовки ребенка дошкольного возраста к учебному процессу и полезные приемы для мам. На практикуме с психологом для родителей «Общаться с подростком. Как?», присутствующие делились своим опытом проживания пубертатного периода, а на игровом практикуме погрузились во внутренней мир подростков. В теплой семейной атмосфере прошли марафоны интерактивных игр «Поиграй со мною, мама» и «Игры, объединяющие семью» для семей с детьми.

Неделя «Культура, творчество и краеведение» получилась яркой и позитивной. В преддверии Дня матери дети делали поздравительные открытки при помощи воздушного пластилина. Состоялись музыкальные мероприятия: презентация «Наша школа – музыкальная семья!», литературно-музыкальный вечер «О, как прекрасно это слово мама!», праздничный концерт «С любовью к маме!». Увлекательно прошла познавательная программа «От Ваенги к Североморску», где участники мероприятия совершили медиа экскурс по достопримечательностям и сделали открытки с изображением флотской столицы.

Напомним, что «СОПКИ.СЕМЬЯ» – это уникальные пространства для северян с детьми, где можно получить помощь в разных жизненных ситуациях и интересно провести время с семьей. Первое пространство открылось в областной детско-юношеской библиотеке в Мурманске, а 6 декабря свои двери распахнут «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Центральной детской библиотеке Полярного. Узнать подробности о мероприятиях и режиме работы пространств можно в группе «СОПКИ.СЕМЬЯ».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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