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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.26 15:00

Пощады не будет: ещё одной «наливайке» в Мурманске грозит штраф до 150000 рублей

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области продолжает системную борьбу с недобросовестными участниками рынка алкогольной продукции.

Очередной рейд в областном центре выявил грубые нарушения в работе заведения, маскирующегося под объект общественного питания. Точка, позиционирующая себя как буфет, фактически функционировала как магазин алкогольной продукции, реализуя спиртное на вынос. Сотрудники министерства зафиксировали и другие нарушения правил продажи алкоголя.

«Позиция нашего ведомства жёсткая и бескомпромиссная. Пощады не будет тем, кто продаёт спиртное незаконно, по ночам или несовершеннолетним. Мы не собираемся мириться с ситуацией, когда бизнес ставит прибыль выше здоровья и безопасности наших граждан, особенно детей. Такие предприниматели не заслуживают снисхождения. В рамках закона мы будем действовать строго и последовательно», - прокомментировала итоги проверки министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

В отношении «наливайки» возбуждено дело об административном правонарушении. Максимальный штраф, который грозит недобросовестному предприятию, достигает 150000 рублей. Кроме того, нарушителю выдано предписание об устранении выявленных недочётов. Его исполнение остаётся на контроле министерства.

С начала 2025 года в Мурманской области прекратили свою деятельность более 30 «наливаек». Только за текущий год к административной ответственности за нарушения в сфере розничной продажи алкоголя привлечено уже более 20 предпринимателей.

Северяне также могут информировать министерство о нарушениях правил продажи спиртного (ночная торговля, продажа несовершеннолетним, продажа без лицензии). Сделать это просто через Платформу обратной связи на портале «Госуслуги».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571685/#&gid=1&pid=1

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