Пощады не будет: на оперативном совещании рассмотрели вопрос о качестве содержания дороги Умба – Варзуга

О нынешнем состоянии трассы и статусе работ доложила заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

«На дороге Умба – Варзуга выполнено грейдирование, однако подрядная организация систематически не исполняет свои обязательства по государственному контракту, а именно содержания южной части региона. Несмотря на многочисленные предписания заказчика, подрядная организация не приступила к работам по приведению в нормативное состояние на ряде дорог юга области. У «Мурманскавтодора» есть все основания для одностороннего расторжения контракта, и эту процедуру нужно начать уже сегодня», – отметила Юлия Полиэктова.

Глава региона подчеркнул, что при наличии системных нарушений и не исполнении предписаний к подрядчику должны быть применены жёсткие меры.

«Я согласен с Вами полностью. Просьба к «Мурманскавтодору» также дать эту вводную. Если есть нарушения, системно не выполняются предписания, есть правовые основания – расторгайте контракт», – прокомментировал губернатор.

С учётом близости зимнего сезона, глава региона поручил профильному министерству проконтролировать готовность муниципалитетов.

«Также в региональной части прошу подключиться «Мурманскавтодор». Необходимо проверить качество работ по содержанию и выйти с предложениями. Проверьте, дайте мне картину. Я публично всех подрядчиков предупреждаю: пощады не будет. Если будут нарушения – ответите за сроки и за качество. Если будут системные нарушения – будем расторгаться», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в комментариях звучали вопросы северян по состоянию дороги на Раякоски, а также жителей волнует ход работ на трассе Заполярный – Никель.

«По дороге на Раякоски приложены фото с провалами после ливня. Кто за это отвечает, проверьте, что сделано, в каком состоянии сейчас. По дороге Заполярный - Никель после аномального выпадения осадков и размытия: знаю, что идут работы, прошу держать на контроле», – обратился губернатор к главе профильного блока.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552436/?sphrase_id=7042205#&gid=1&pid=1