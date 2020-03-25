Пошли депутаты по подъездам

Ремонт подъездов стал главной темой депутатского рейда. Его народные избранники провели вместе с представителями управляющих компаний и муниципальным контролем. В рейде приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский и депутат Ольга Ефименко. Это яркий пример совместной работы на результат.

В маршруте было два адреса. Первая остановка – улица Адмирала Сизова, 5. С просьбой помочь отремонтировать подъезд к Ольге Ефименко обратились жители дома. Реакция последовала незамедлительно. УК «Корабельная» взялась за работу. Косметическому ремонту подлежат два этажа. Руководство управляющей компании заверяет, что через неделю он будет завершён. А когда позволит погода, в порядок приведут и входную группу.

Вторая остановка – улица Саши Ковалёва, 5. О ремонте подъезда жители дома ещё только мечтают. Обновления требует буквально всё – ступеньки на входе в подъезд рассыпаются, почтовые ящики поломаны, стены пестрят рисунками и надписями.

- Муниципальный жилищный контроль уже проводил проверку этого подъезда по обращениям жителей и выявил нарушения правил содержания и текущего ремонта. Управляющей компании было выдано предписание со сроком исполнения – до 1 апреля. В связи с тем, что до настоящего времени нарушения не устранены, есть два варианта развития событий. Первый вариант – это проведение на следующей неделе контрольной проверки и обращение в суд. Второй вариант – управляющая компания начинает работы в подъезде и обращается с ходатайством в КРГХ с просьбой продлить срок выполнения ремонта, - рассказала муниципальный жилищный инспектор Юлия Рябинина.

Коммунальные работники предпочли второй вариант. УК «Североморскгрупп» уже наняла бригаду и обещает в апреле начать ремонт в подъезде. Он будет проходить под контролем депутатского корпуса.