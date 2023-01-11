Пошли на спад: новогодние праздники повлияли на показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мурманской области

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, со 2 по 8 января 2023 года на территории Мурманской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 49,6% по сравнению с 52-й неделей 2022 года. В области сохраняется умеренная интенсивность эпидпроцесса.

Специалисты отмечают снижение темпов регистрации заболеваемости во всех категориях населения, что обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями в новогодние праздники.

В целом показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашем регионе по совокупному населению и среди детей ниже эпидемических пороговых величин. В частности, среди детей в возрасте до 6 лет и школьников показатель заболеваемости ниже порогового уровня.

Среди взрослого населения наблюдается незначительное превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ.