Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021

Осень – горячее время для многих: образовательные учреждения готовы обучать школьников и студентов, а недавние выпускники, сдавшие все экзамены, получившие дипломы и отдохнувшие за лето, готовы к поиску первой работы. Эксперты hh.ru проанализировали более 1 млн резюме выпускников 2021 года и выяснили, какая работа им интересна больше всего.

Анализ резюме, размещенных российскими выпускниками на hh.ru, показывает, что лидерство по уровню интереса с точки зрения профессионального развития и построения карьеры делят между собой две сферы: «Продажи» (7,5%, или 24 тысячи резюме) и «ИТ, телеком» (7,2%, или 23 тысячи резюме). За ними с небольшим отставанием следует сфера «Административный персонал», здесь бывшие студенты разместили 6,3%, или более 20 тысяч резюме. В пятёрку лидеров также вошли маркетинг и реклама (4,6%), а также производство (4,1%). Меньше всего выпускников и молодых работников интересует работа в автобизнесе, в сфере безопасности, в консультировании, закупках, страховании, а также рабочие специальности – на каждую сферу пришлось менее 1% резюме.

Города, где молодые специалисты ищут работу разнообразна: первое место по числу желающих традиционно у Москвы (каждое третье резюме от выпускника этого года), на втором месте – Петербург (почти 40 тысяч резюме, или 12%), после Московской области, которая на третьем месте, идут с небольшим отрывом Татарстан и Краснодарский край – в каждом из этих регионов ищут работу более 11 тысяч молодых специалистов.

По регионам СЗФО выпускники распределились так: Калининградская область (почти 2000 резюме от выпускников, ищущих работу этой осенью), Ленинградская область (более 1000 резюме), Архангельская область (более 800 выпускников ищут работу в регионе), Коми (почти 700 молодых специалистов), Карелия (более 560 резюме), Псковская область (почти 500 резюме), Новгородская область (400), Мурманская область (370). Наименее активными оказались выпускники из Ненецкого АО – ищут работу несколько десятков молодых специалистов.

В топ желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью выпускники вузов, вошли: администратор, инженер, продавец-консультант, менеджер по работе с клиентами, юрист, экономист, помощник руководителя, менеджер по продажам, офис-менеджер, бухгалтер, аналитик, инженер-конструктор, преподаватель английского языка, психолог и smm-менеджер.

Интересны и медианные зарплаты, на которые претендуют молодые россияне в этом году. В среднем они указывают в своих резюме зарплату до 40 тысяч рублей, но есть и более высокие значения. Так, больше всего хотят зарабатывать молодые специалисты, ищущие работу в сфере добычи сырья (почти 70 тысяч рублей). От работы в строительной сфере ждут зарплату в 60 тысяч, в ИТ – почти 53 тысячи, в области медицины и фармацевтики выпускники хотят получать 50 тысяч, примерно столько же на производстве и в области безопасности. Самые маленькие зарплатные ожидания у выпускников, ищущих работу в сфере продаж и административном персонале (по 39 тысяч), а также в области фитнеса, красоты, домашнего персонала и ресторанно-гостиничной сфере (по 40 тысяч рублей).

При этом в разрезе регионов самые высокие запросы у молодых работников из Магаданской области (70 тысяч), на Сахалине, в Ненецком и Чукотском АО (по 60 тысяч). Московские студенты чаще всего хотят зарплату в 56 тысяч, а петербургские 44 тысячи рублей. Меньше всего в СЗФО запрашивают зарплату псковские выпускники (28773 рубля) (подробнее на диаграмме).

Рейтинг* высокооплачиваемых вакансий для выпускников 2021 года без опыта работы:

* - в рейтинг вошли только вакансии с указанием зарплаты.