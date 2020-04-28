После испытаний АПРЛ «Вепрь» вернулась на судоремонтный завод «Нерпа» для устранения замечаний

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Вепрь» проекта 971 шифр «Щука-Б» Северного флота завершила испытания после ремонта и модернизации, её передача флоту ожидается в июне. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

- АПЛ «Вепрь» полностью завершила программу испытаний. Субмарина вернулась на судоремонтный завод «Нерпа» для устранения замечаний. Эта работа продлится примерно месяц, затем, после краткого докования, в начале июня она будет передана флоту, - сказал собеседник агентства.

АПЛ проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». «Вепрь» строился на «Севмаше» (входит в ОСК) и был передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».