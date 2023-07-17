После капитального ремонта открывается детская поликлиника в Заполярном

17 июля детская поликлиника Печенгской центральной районной больницы в Заполярном начнёт приём юных северян в обновленном здании по новому адресу – улице Терешковой, 2а. Ранее детская поликлиника располагалась на первом этаже жилого дома.

Комплексный капитальный ремонт выполнен в рамках плана «На Севере – жить», нацпроекта «Здравоохранение», региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области». Финансирование составило около 126 миллионов рублей, из которых более 52 миллионов – средства федерального бюджета.

Проведена полная замена всех инженерных коммуникаций: заменена кровля, смонтирован новый вентилируемый фасад, отвечающий современным требованиям по энергоэффективности, выполнена перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями по оказанию медицинской деятельности, тепло- и электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, устроена новая система вентиляции, пожарной и охранной сигнализации.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, детская поликлиника оснащена новым современным медицинским оборудованием и мебелью на сумму около 7 миллионов рублей. Созданы комфортные зоны ожидания с игровыми элементами.

Маленьким пациентам здесь будет оказываться первичная врачебная и доврачебная помощь, проводиться лабораторные и диагностические исследования, будет работать процедурный и прививочный кабинеты.

Фото: https://gov-murman.ru