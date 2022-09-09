После капитального ремонта североморская школа №12 не будет отличаться от вновь построенных

Во флотской столице продолжается капитальный ремонт школы №12. Задача номер один — чтобы образовательное учреждение после капремонта по оснащению и возможностям образовательной среды ничем не отличалось от вновь построенных.

Напомним, ремонт в школе начались в мае этого года. Работы будут проводиться в два этапа. В этом году подрядная организация, строительная компания ООО «СК Союз», должна завершить капитальной ремонт кровли, фасада здания школы и двух спортивных залов. Ход работ руководство муниципалитета держит на постоянном контроле.

- На данный момент на финишной прямой работы в спортивных залах. Что касается ремонта кровли и фасадов, договорились с подрядчиком максимально наращивать темпы. Мы все прекрасно понимаем, что за два года предстоит сделать очень многое и важно, чтобы работы завершились вовремя, - подчеркнул глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12782-kapitalnyy-remont-shkoly--12-prodolzhaetsya/#news-gal-5