Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил работу в период зимне-весенней навигацииЗаполярные юмористы снова рассмешили зал: в следующий этап прошли все команды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.23 10:00

После капремонта и переоснащения возобновило работу отделение анестезиологии-реанимации №2 Мурманского областного клинического многопрофильного центра

После капитального ремонта и переоснащения возобновило работу отделение анестезиологии-реанимации №2 Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Капитальный ремонт отделения, располагающегося в стационаре на улице Ломоносова, 18, выполнен за счёт средств областного бюджета в рамках реализации программы «Здравоохранение». Объём финансирования составил более 70 млн рублей.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках выполненных работ организованы 3 палаты для взрослых пациентов для оказания реанимационной медицинской помощи, 1 палата для пациентов с термическими травмами, 1 палата – боксированный изолятор. Помещения оборудованы современной системой вентиляции и кондиционирования. При выполнении работ использованы современные материалы, которые подлежат регулярной санитарной обработке и соответствуют требованиям действующего санитарного законодательства.  

Отделение анестезиологии-реанимации №2 после проведения капитального ремонта сегодня посетил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев. 

«Это действительно реанимационное отделение высочайшего уровня со всем новым оборудованием, которое протезирует жизненно важные функции организма. На совершенствование этого отделения были направлены значительные средства регионального бюджета, теперь это одно из самых современных реанимационных отделений в Мурманской области», – отметил Сергей Чуксеев. 

Кроме того, за счёт средств областного бюджета приобретено 12 реанимационных консолей, стационарные и мобильные системы очистки и обеззараживания воздуха, системы обогрева, 12 специализированных кроватей для палат реанимации, кровать противоожоговая, прикроватные мониторы со станцией центрального мониторирования за жизненно важными функциями организма, системой оповещения и регистрации изменений функционального состояния пациентов, портативный аппарат УЗИ, мобильный электроэнцефалограф и другое оборудование на общую сумму более 30 млн рублей. Закуплена новая медицинская и офисная мебель. 

«Продолжается совершенствование оказания медицинской помощи в нашем стационаре, расположенном по улице Ломоносова. Три года назад мы открыли здесь новое приемное отделение, а сегодня – отделение анестезиологии-реанимации, которое полностью соответствует современным стандартам, в том числе стандартам энергобезопасности с тремя источниками альтернативного питания. В отделении впервые появилось реанимационная палата для инфекционных пациентов, современная палата для ожоговых больных, полностью обновлена вся медицинская мебель, медицинские кровати и практически на 100% обновлено медицинское оборудование», – рассказал главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нужно ли образование для работодателей и если да, то какое? Обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
-Правовая консультация (18+)Что предпринять, чтобы не купить жильё у банкрота? Ответ знает Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)3% мурманчан собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 45 копеек, евро теряет почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Утверждено постановление об оплате посещения природных парков и заказников Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика