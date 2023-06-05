После капремонта и переоснащения возобновило работу отделение анестезиологии-реанимации №2 Мурманского областного клинического многопрофильного центра

После капитального ремонта и переоснащения возобновило работу отделение анестезиологии-реанимации №2 Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Капитальный ремонт отделения, располагающегося в стационаре на улице Ломоносова, 18, выполнен за счёт средств областного бюджета в рамках реализации программы «Здравоохранение». Объём финансирования составил более 70 млн рублей.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках выполненных работ организованы 3 палаты для взрослых пациентов для оказания реанимационной медицинской помощи, 1 палата для пациентов с термическими травмами, 1 палата – боксированный изолятор. Помещения оборудованы современной системой вентиляции и кондиционирования. При выполнении работ использованы современные материалы, которые подлежат регулярной санитарной обработке и соответствуют требованиям действующего санитарного законодательства.

Отделение анестезиологии-реанимации №2 после проведения капитального ремонта сегодня посетил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

«Это действительно реанимационное отделение высочайшего уровня со всем новым оборудованием, которое протезирует жизненно важные функции организма. На совершенствование этого отделения были направлены значительные средства регионального бюджета, теперь это одно из самых современных реанимационных отделений в Мурманской области», – отметил Сергей Чуксеев.

Кроме того, за счёт средств областного бюджета приобретено 12 реанимационных консолей, стационарные и мобильные системы очистки и обеззараживания воздуха, системы обогрева, 12 специализированных кроватей для палат реанимации, кровать противоожоговая, прикроватные мониторы со станцией центрального мониторирования за жизненно важными функциями организма, системой оповещения и регистрации изменений функционального состояния пациентов, портативный аппарат УЗИ, мобильный электроэнцефалограф и другое оборудование на общую сумму более 30 млн рублей. Закуплена новая медицинская и офисная мебель.

«Продолжается совершенствование оказания медицинской помощи в нашем стационаре, расположенном по улице Ломоносова. Три года назад мы открыли здесь новое приемное отделение, а сегодня – отделение анестезиологии-реанимации, которое полностью соответствует современным стандартам, в том числе стандартам энергобезопасности с тремя источниками альтернативного питания. В отделении впервые появилось реанимационная палата для инфекционных пациентов, современная палата для ожоговых больных, полностью обновлена вся медицинская мебель, медицинские кровати и практически на 100% обновлено медицинское оборудование», – рассказал главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.

Фото: https://gov-murman.ru