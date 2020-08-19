После капремонта в Кильдинстрое появилась новая достопримечательность

В посёлке городского типа в Кольском районе приняты работы по капитальному ремонту фасада трёхэтажного дома. Раскрашенный в яркие цвета, он явно претендует на статус нового центра притяжения.

Идея родилась спонтанно, в воплощении, как рассказывают представители подрядной организации, оказалась несложной. Прямые линии рисунка на фасад перенесли с помощью малярного скотча. Использовали яркие цвета: жёлтый, оранжевый, салатовый, розовый, синий.

Работы выполнялись последовательно. В прошлом году на доме № 13 по улице Советской сделали крышу, и только после этого приступили к ремонту фасада.

Комиссия по приёмке работ, в поставе которой были представители Фонда капремонта Мурманской области, местной администрации, управляющей компании, организации, осуществляющей строительный контроль, отметила качество проведения работ. Даже электрические провода на фасаде аккуратно укрыты кабель-каналом.