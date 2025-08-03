После летнего перерыва проект «Мама в деле» расширяет свою географию

В рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» с апреля 2025 года успешно реализуется проект «Мама в деле», направленный на поддержку женщин. В работу пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» уже введены мероприятия в рамках тематического четверга «Самозанятость и предпринимательство, трудоустройство и выход в декрет». С августа такая практика будет поддержана кадровыми центрами Мурманской области.

В Мурманске прошли тренинги по профессиональному самоопределению («Рестарт карьеры: мамы меняют профессию»), юридическим аспектам декретного отпуска («Деликатный вопрос») и адаптации после декрета («Жизнь после декрета. Возвращение себя»). Кандалакшский центр организовал мастер-классы по составлению резюме, основам предпринимательства и возможностям обучения.

Североморск сосредоточился на практических навыках: подготовке к собеседованию, управлении эмоциями и самозанятости. В Печенге участницы учились самопрезентации, проходили тренировочные собеседования и рассматривали возможность открытия собственного дела. Оленегорск сделал акцент на персонализированном подходе к поиску работы и альтернативных формах занятости.

Особое внимание уделялось психологической поддержке. В Мончегорске прошли встречи с экспертами по материнству и семинары по профилактике эмоционального выгорания. Ковдорский центр использовал арт-терапию как инструмент борьбы со стрессом. Ловозерский и Терский центры организовали профориентационные мероприятия и обсудили тонкости трудоустройства для молодых мам.

Проект продолжает развиваться, предлагая женщинам региона новые возможности для профессиональной реализации и социальной адаптации. Все мероприятия направлены на создание комфортных условий для совмещения материнства и карьеры, помогая участницам обрести уверенность в своих силах и найти оптимальный баланс между работой и семьей.

«Сбалансировать материнство и карьеру — непростая задача. Наш проект помогает женщинам поверить в свои силы и найти оптимальное решение. Приглашаем всех заинтересованных мам присоединиться к новому циклу мероприятий», — сказала директор регионального центра занятости населения Юлия Рябинова.

Афиша мероприятий представлена в официальной группе Центра занятости Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551290/#&gid=1&pid=1