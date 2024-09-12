После летних каникул в региональном парламенте началась череда заседаний профильных комитетов

В среду, 11 сентября прошло заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь.

Депутаты поддержали и рекомендовали Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, который вносит изменения в региональный закон о социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области. Документ разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Законопроектом предложено регулирование вопросов организации специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов осуществлять в соответствии с законодательством о занятости населения:

- В законопроекте, который внёс губернатор Мурманской области, также указывается, что права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении занятости инвалидов определяется законодательством Российской Федерации, - пояснил Станислав Гонтарь. - Кроме того, уточняются полномочия правительства Мурманской области в части определения порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам мер государственной поддержки в сфере занятости населения.

Парламентарии также обсудили инициативу депутатов областной Думы о предоставлении льготной категории граждан права выбора формы получения социальной услуги по зубопротезированию: либо в виде предоставления денежной выплаты, либо в натуральной форме и без учёта уровня нуждаемости для отдельных категорий северян.

Напомним, в Мурманской области ранее было установлено право на денежную выплату на изготовление зубных ортопедических конструкций любой сложности для тружеников тыла, ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, жительниц региона старше 55 лет и жителей старше 60 лет, а также инвалидов (мужчины 60 лет, женщины 55 лет), инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, инвалидов боевых действий, почётных доноров России (СССР), категории лиц «Дети Великой Отечественной войны». Кроме того, определён порядок получения денежной выплаты не только на компенсацию произведённых льготниками расходов, но и на обеспечение предстоящих денежных затрат на изготовление зубных ортопедических конструкций. Зубопротезирование льготные категории граждан смогут осуществлять в медицинских организациях, расположенных на всей территории Российской Федерации.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30716/