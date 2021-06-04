После модернизации заводской док СРЗ «Нерпа» сможет принимать лодки IV поколения

Судоремонтный завод (СРЗ) «Нерпа» приступил к реализации проекта по реконструкции и модернизации передаточного дока, сообщила пресс-служба предприятия.

На Новоладожском судостроительном заводе состоялась закладка железобетонных оснований для двух дополнительных секций понтонов для заводского плавдока. Это начало практического этапа по реализации масштабного проекта в рамках государственной программы модернизации технической базы предприятия.

В ходе реконструкции заводской док станет длиннее на 30 метров , а его грузоподъёмность увеличится до 19 тысяч тонн.

Как планируется, понтоны в конце лета по Беломорканалу будут доставлены на «Нерпу», где будут производиться дальнейшие работы по изготовлению башен и эстакады плавучего дока ПД-42.

Основным исполнителем проекта реконструкции и модернизации ПД выступает ЦКБ «Нептун».В церемонии приняли участие и.о. директора филиала СРЗ «Нерпа» Аркадий Оганян и главный инженер Олег Хаютин.