После обеда по Мурманской области ожидается сильная жара

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 августа с 14 до 16 часов по Мурманской области и в Мурманске ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30°.

3-7 августа на северо-востоке Кольского района и на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.