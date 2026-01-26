После объединения в филиале Госархива Мурманской области в Кировске оцифровали свыше 300 дел

Объединение Государственного архива Мурманской области с архивом в Кировске, проведенное в прошлом году, было направлено на оптимизацию работы архивной сети региона и уже приносит первые положительные результаты.

Так, в 2025 году в кировском филиале оцифровано более 300 архивных дел. Кроме того, свыше 41000 электронных образов пополнили единую информационную систему архивного фонда Мурманской области. Это документы администраций Кировска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь и предприятий региона. Теперь эти материалы доступны для удаленной работы.

«Филиал в городе Кировске получил доступ к методическим и ресурсным возможностям Госархива. Архивные документы, которые хранятся там, теперь смогут получить «вторую жизнь». Они включены в план работы лаборатории реставрации и переплета архивных документов – единственной на Кольском Севере», – отметила директор Государственного архива Мурманской области Екатерина Боева.

Также благодаря оптимизации финансирования в кировском филиале проведён ремонт помещений, обновлена охранно-пожарная сигнализация и закуплены новые стеллажи для архивохранилища.

