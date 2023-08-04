После обращения активистов Молодёжного крыла ОНФ в прокуратуру местные власти начали ликвидировать свалку в городском поселении Кильдинстрой

Поводом для обращения активистов в прокуратуру послужили жалобы от местных жителей. Люди сообщили, что в непосредственной близости с жилыми домами уже почти два года находится свалка с бытовыми, в том числе и крупногабаритными отходами. Молодёжная команда Народного фронта выехала в рейд и зафиксировала нарушения, после чего региональный исполком направил соответствующее обращение в прокуратуру.

Надзорное ведомство организовало проверку и внесло представление в адрес главы администрации городского поселения Кильдинстрой Кольского района.

Как пояснил глава Сергей Селиверстов, территория, которую превратили в большой мусорный полигон, принадлежала бывшему кирпичному заводу. Сейчас у этой земли множество собственников, но никакую хозяйственную деятельность здесь давно никто не ведёт, как и за территорией не следит.

«К нам давно поступают обращения по поводу свалки. Здесь находятся восемь уже практически разрушенных зданий, собственников которых мы установили. Часть отходов мы вывезли, оградили территорию и используем для складирования сыпучих грунтов. Чтобы решить вопрос и убрать отсюда весь мусор, мы обратимся к собственникам. Если они не отреагируют, в конце года подадим документы и получим средства на ликвидацию полученного экологического ущерба, уберём свалку сами и потом направим иски в отношении нерадивых хозяев земельного участка, чтобы компенсировать затраченные средства через суд», - рассказал глава администрации городского поселения Кильдинстрой.

В любом случае, проблему стихийной свалкой активисты Народного фронта в Мурманской области взяли на контроль и будут добиваться её полной ликвидации.

«Благодаря настойчивости команды Молодёжного крыла Народного фронта проблема свалки, которая существовала в Кильдинстрое почти два года, наконец, сдвинулась с мёртвой точки. Хочется сказать спасибо и администрации городского поселения за то, что прислушалась к аргументам ребят и, конечно, главе администрации Кольского района, куда входит и Кильдинстрой, Александру Лихолату за то, что он лично вмешался в ситуацию и помог решить вопрос», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Фото предоставлено региональным исполкомом ОНФ в Мурманской области.