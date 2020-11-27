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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.20 16:30

После обращения мурманских активистов ОНФ в селе Чаваньга начались работы по восстановлению сгоревшего ФАПа

Министерство здравоохранения Мурманской области сообщило о начале работ по восстановлению сгоревшего в Чаваньге ФАПа. Месяц назад активисты ОНФ попросили главу региона Андрея Чибиса оказать содействие для скорейшего возобновления работы медицинского учреждения. В конце сентября произошедший в нем пожар повредил стену, потолок и чердак общей площадью 6 кв. метров, вновь лишив жителей населенного пункта возможности своевременно получать первичную медико-санитарную помощь.

В профильном министерстве также сообщили о том, что Кандалакшской ЦРБ дано поручение в кратчайшие сроки подготовить сметную документацию на ремонт, разработанную с учетом дефектной ведомости объемов планируемых работ. Ориентировочная стоимость восстановления ФАПа – не более 300 тысяч рублей. По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, средства на эти цели в 2020 г. предусмотрены.

«На долю ФАПа в селе Чаваньга Терского района и без того выпало много испытаний: контракт на его строительство был исполнен еще 28 декабря 2018 г., а работать он начал лишь 9 месяцев спустя. Ещё через год случился пожар. Информации об учреждении по сей день нет ни на официальном сайте Кандалакшской ЦРБ, ни на официальном портале записи на прием к врачу в Мурманской области. Хочется верить, что в скором времени ФАП восстановят, и его беды, наконец, прекратятся. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», - сказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.

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