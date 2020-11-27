После обращения мурманских активистов ОНФ в селе Чаваньга начались работы по восстановлению сгоревшего ФАПа

Министерство здравоохранения Мурманской области сообщило о начале работ по восстановлению сгоревшего в Чаваньге ФАПа. Месяц назад активисты ОНФ попросили главу региона Андрея Чибиса оказать содействие для скорейшего возобновления работы медицинского учреждения. В конце сентября произошедший в нем пожар повредил стену, потолок и чердак общей площадью 6 кв. метров , вновь лишив жителей населенного пункта возможности своевременно получать первичную медико-санитарную помощь.

В профильном министерстве также сообщили о том, что Кандалакшской ЦРБ дано поручение в кратчайшие сроки подготовить сметную документацию на ремонт, разработанную с учетом дефектной ведомости объемов планируемых работ. Ориентировочная стоимость восстановления ФАПа – не более 300 тысяч рублей. По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, средства на эти цели в 2020 г . предусмотрены.