После обращения ОНФ в нескольких дворах по ул. Чумбарова-Лучинского в Мурманске стало светлее

После сигнала ОНФ специалисты ММБУ «Управление дорожного хозяйства» провели технический осмотр наружного освещения на дворовых территориях домов №25, №27 и №29 по ул. Чумбарова-Лучинского, по результатам которого было принято решение заменить ряд светильников РКУ-250 на новые светодиодные. В настоящее время обслуживающая организация АО «Электросети» уже выполнила все необходимые работы. Ранее общественники передали в администрацию города обращение, поступившее от одной из жительниц Мурманска на прямую линию с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Женщина жаловалась на плохое уличное освещение во дворах.

Власти города также сообщили о том, что решение вопроса устройства дополнительного освещения на дворовых территориях является правом собственников помещений МКД, которое должно быть реализовано управляющей организацией на основании решения общего собрания таких собственников. Соответственно, собравшись вместе, жильцы могут, например, дополнительно предусмотреть возможность устройства подкозырькового или фасадного освещения.

Кроме того, в ответ на обращение общественников в администрации пояснили, что благоустройство придомовых территорий, в том числе, монтаж наружного освещения, выполняется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования г. Мурманск» на 2018–2024 годы, которая составляется на основании предложений от заинтересованных жителей, поступивших в период с 21 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. Однако никаких предложений о включении дворов домов №25, №27 и №29 по ул. Чумбарова-Лучинского в эту программу в установленный срок зафиксировано не было.

«Инициатором включения в программу придомовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, могут быть представители органов местного самоуправления, в связи с чем указанные дворы были внесены в перечень объектов на 2024 г. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.