После окончания учёбы мы ждём возвращения наших студентов-медиков на работу в медучреждения региона - Татьяна Кусайко

В Мурманске при поддержке партпроекта «Здоровое будущее» прошло профориентационное мероприятие. Выпускников познакомили с профессией «врач-кардиолог».

На базе средней школы №49 областного центра возобновились профориентационные мероприятия в рамках региональной акции «День юного специалиста» партпроекта «Здоровое будущее». В своём приветственном слове к участникам встречи сенатор от Мурманской области, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко особо подчеркнула рост престижа профессии медицинского работника в обществе.

«В то же время многие регионы, и Мурманская область — не исключение, испытывают дефицит медицинских кадров. Поэтому такие акции, которые подталкивают детей к осознанному выбору будущей профессии, приносят большую пользу. Ну и, конечно, мы ждём возвращения наших студентов-медиков на работу в медучреждения региона после окончания учёбы», - отметила Татьяна Алексеевна.

Напомним, Татьяна Кусайко - первый зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

Как заявил регкоординатор проекта, в ближайшем будущем после снятия всех ковидных ограничений «День юного специалиста» вновь будет проводиться в стенах медучреждений. «Мы сможем не только рассказать школьникам о той или иной врачебной специальности, но и познакомить их с условиями работы медиков», - заверил Евгений Тарбаев, главный врач областного клинического многопрофильного центра

В акции «День юного специалиста» участвуют учащиеся химико-биологических классов образовательных учреждений региона и врачи нескольких крупных медицинских организаций. На занятиях медики рассказывают школьникам о той или иной врачебной специальности. В прошлом году акция из – за пандемии была приостановлена. В 2021 году перед учащимися будут выступать медицинские работники по направлениям: «неврология», «кардиология», «анестезиология и реанимация» и иным.