После падения цены на «чёрное золото» пошли вверх, а доллар США дешевеет относительно евро

Котировки нефти прибавляют примерно 2% в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения накануне.

Как сообщает finmarket.ru, между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет «Trading Economics».

Как сообщалось, министры финансов стран G7 на встрече в пятницу планируют одобрить и изложить свой план по установлению лимита цен на российскую нефть.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что введение «потолка» цен крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие лимита нанесёт ущерб мировой экономике.

А в это время доллар США дешевеет относительно евро и слабо меняется в паре с японской иеной в ходе торгов в пятницу. При этом долларовый индикатор находится вблизи максимума за 20 лет и может продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов пятницы несколько снижается против доллара и евро, которые торгуются около 60,3 и 60,2 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра2 на 10.03 мск повышается на 3 копейки, до 60,34 рубля, евро — на 27 копеек, до 60,17 рубля.