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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.22 13:00

После поднятия флага НЭС ЛСП «Северный полюс» отправилось в Мурманск

1 сентября научно-экспедиционное судно ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», построенное АО «Адмиралтейские верфи», отправилось в Мурманск после подъёма на нём государственного флага Российской Федерации.

После прибытия в Мурманск НЭС ЛСП «Северный полюс» пройдёт подготовку к выходу в первую научно-исследовательскую экспедицию, в район Новосибирских островов.

Как сообщает admship.ru, со значимым событием поздравил собравшихся на борту главный инженера АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов.

– В 1959 году Адмиралтейские верфи построили первый в мире атомный ледокол «Ленин», который открыл новую эпоху в мировом судостроении, – напомнил Веселов. – Работа над ледостойкой платформой также стала принципиально новым шагом в развитии отечественного арктического флота, и в очередной раз предоставила коллективу нашего предприятия отличную возможность подтвердить высокий класс в освоении уникальных проектов. При этом опыт верфей был достаточным, чтобы создать такое судно. Тем более, что мы с заказчиком были едины в своем желании реализовать столь необходимый для российской науки проект.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков поблагодарил всех участников строительства судна.

– Это событие оставит свой след в истории российского флота, – заявил глава ведомства. –Прежде всего, мы будем иметь достоверную и полную информацию с Северного полюса нашей планеты, что очень важно для изучения климата, льдов, прокладки маршрутов по Северному морскому пути, для обеспечения гидрометеобезопасности Российской Федерации.

Предприятие построило ЛСП «Северный полюс» по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны.

ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50о и влажности 85%. 

Основные тактико-технические характеристики ЛСП: длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; прочность корпуса - Arc8; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет; экипаж - 14 человек; научный персонал - 34 человека. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM (*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

 

 

Фото: http://admship.ru/press/news/nes-lsp-severnyy-polyus-postroennoe-ao-admiralteyskie-verfi-otpravilos-v-murmansk-posle-podnyatiya-f/

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