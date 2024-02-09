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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 14:00

После появления ребёнка каждая четвёртая женщина стала уделять карьере меньше внимания, каждая пятая — больше

24% женщин после появления ребёнка стали уделять меньше внимания карьере, предпочтя материнство. 19%, напротив, захотели расти в профессии и зарабатывать больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и экономически активные россияне из всех округов страны.

51% работодателей уверяет, что рождение детей не отражается на карьере женщины. Каждый четвертый считает, что строить карьеру лучше до появления наследников. Каждый шестой полагает, что вершины профессии лучше покоряются женщинами, уже имеющим детей.

Относительно оптимальной продолжительности отпуска по уходу за ребёнком для карьеристок чёткой позиции среди работодателей нет. 35% говорят, что этот нерабочий период не уменьшает возможность построить карьеру. 24% считают, что из декрета лучше выходить через полтора года. 17% советуют сократить отпуск по уходу за ребёнком до года.

Опрос представителей экономически активного населения страны показал, что 43% россиян не видят в рождении женщиной детей каких-либо помех для её карьеры. 26% советуют планировать свою жизнь таким образом, чтобы сначала добиться карьерных целей и только потом отдаться материнству. 14% россиян, напротив, считают: сначала дети — затем карьера.

Сами женщины, имеющие детей в возрасте до 16 лет, чаще уверяют, что после родов их карьерные планы не поменялись. 24% стали меньше внимания уделять карьере, предпочтя материнство. 19%, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода.

После завершения отпуска по уходу за ребенком 43% женщин меняют место работы. 26% выходят на старое место. И только 5% возвращаются на работу с повышением в должности.

За 4 года выросло число работодателей, которые считают, что отпуск по уходу за ребёнком не мешает карьерному росту. Женщины же стали чуть чаще использовать время декрета для поиска более привлекательного места работы.

Время проведения опроса: 22 января — 6 февраля 2024 года.

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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