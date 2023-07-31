После присоединения западного берега Кольского залива к системе водоснабжения Мурманска территории проведения работ будут благоустроены

Минэнерго и ЖКХ региона проверен ход реализации проекта по реконструкции системы водоснабжения западного берега Кольского залива.

Близится к завершению второй этап проекта.

На сегодняшний день ГОУП «Мурманскводоканал» уложил 12,5 погонного метра труб. В полном объёме выполнено устройство траншеи в районе железной дороги города Кола.

После завершения основных работ коммунальщикам предстоит высадить порядка 3400 кустарников в качестве озеленения в Мурманске, а также восстановить благоустройство в Коле вблизи домов №№3 и 5 по улице Каменный остров.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, цель проекта по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива – обеспечить чистой и качественной водой микрорайоны Абрам-Мыс и Дровяное, село Минькино, поселки Мишуково и Междуречье.

Фото: https://gov-murman.ru