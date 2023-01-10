После продолжительного ремонта в родную базу, в губу Ара, вернулась подводная лодка «Тамбов»

Торжественным построением, с хлебом-солью и пирогами на пирсе соединения экипаж встречали представители командования гарнизона, органов местного самоуправления, духовенства, сослуживцы и члены семей моряков.

- Мы очень рады, что подводная лодка «Тамбов» вернулась в пункт базирования после завершения ремонта и успешного прохождения ходовых испытаний, - сказал начальник штаба соединения капитан 1 ранга Дмитрий Ушаков. - Дивизия пополнилась ещё одной боевой единицей, а значит, возросли и боевые возможности соединения. Количество кораблей, готовых выполнять поставленные задачи в море, увеличилось. Это позволит военнослужащим совершенствовать формы боевой подготовки, а командованию ставить более сложные и интересные задачи перед экипажем как в ближней, так и в дальней морской зоне.

Как сообщает vk.com/rednsz, со словами поздравлений к экипажу ПЛ «Тамбов» также обратились глава ЗАТО Видяево Сергей Богза и помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими протоиерей Сергий Шерфетдинов.

- Искренне рады возвращению подводной лодки в родную базу, - сказал в приветственной речи Сергей Богза. - Это важное событие для нашего поселка и региона в целом.

- Дорогие воины, поздравляю вас с прибытием в пункт базирования, - обратился к членам экипажа священнослужитель Сергий Шерфетдинов. - Примечательно, что дата вашего возвращения совпала с празднованием Дня памяти Николая Чудотворца, покровителя морского братства, особенно подводников. Помощи Божией в ваших ратных трудах.

- Подводная лодка вернулась в родную базу, домой, что нас очень радует, мы долго ждали этого важного для экипажа события, - отметил командир ПЛ «Тамбов» капитан 1 ранга Сергей Царёв. - Корабль и материально-техническая база исправны, экипаж готов к выполнению поставленных боевых задач. Приложим все усилия для скорейшего ввода корабля в строй в состав сил постоянной готовности.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457268275%2Falbum-101918803_00%2Frev