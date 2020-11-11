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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.20 11:30

После проверки справок о доходах сотрудников ИФНС России по г. Мурманску начальнику ИФНС России по г. Мурманску внесено представление

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудниками ИФНС России по г. Мурманску.

Проверка показала, что сотрудниками ИФНС России по г. Мурманску представлены недостоверные (неполные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей за 2019 год.

Так, у 33 сотрудников ИФНС России по г. Мурманску выявлены следующие нарушения: не в полном объеме указаны открытые банковские счета в банках, отражены недостоверные сведения о площади объектов недвижимого имущества, отражены недостоверные сведения о полученных доходах за 2019 год.

По результатам проверки начальнику ИФНС России по г. Мурманску внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

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