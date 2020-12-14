После «прямой линии» Андрея Чибиса ведётся работа с обращениями северян

Во время прямого эфира, который состоялся 13 декабря, губернатору Андрею Чибису поступило несколько звонков от жителей области об отсутствии отопления в квартирах. Сегодня на оперативном совещании главе региона доложили о результатах проведенных проверок.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков сообщил, что в Мурманске на ул. Папанина, 28 в одной из квартир выявлены незаконные изменения собственником стояков отопления в процессе ремонта помещения. Это стало причиной недостаточного температурного режима в квартире соседей. Замена управляющей компанией радиаторов отопления не принесла результатов. В настоящее время принято решение, что собственник квартиры приведёт в порядок помещение в соответствии с проектными решениями.

«Посмотрите, если проблема существует только в одной квартире из-за неправильной перепланировки, это одно. Если были жалобы, на которые не реагировали соответствующие организации, то необходимо сделать работу над ошибками и понять, где происходит сбой в отработке этих жалоб», – отметил Андрей Чибис.

В доме по ул. Книповича, 15 в этом году закончился срок эксплуатации бойлера. Как заявил Алексей Лыженков, замена оборудования планируется в первом квартале 2021 года. Также, во время капитального ремонта системы отопления в Мончегорске на проспекте Металлургов, 70/22 произошла производственная авария. После её устранения в части дома не перезапустился стояк отопления. Вопросом уже занимается подрядная организация.

Жалоба по состоянию дома на проспекте Нивском, 14 поступила от жителей Полярных Зорь. Глава города с подведомственной территорией Максим Пухов сообщил губернатору, что дом действительно имеет видимые трещины и повреждения фасада. В этом году состоялась строительная экспертиза, по которой уже готово заключение. В ближайшее время пройдёт заседание специальной комиссии, которая признает дом аварийным.

По словам Максима Пухова, управляющей компанией проводится регулярное наблюдение: пока угроза распространения трещин не выявлена. Будет отрабатываться возможность расселения многоквартирного дома, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.