После «прямой линии» Андрея Чибиса ведётся работа с обращениями северян

Во время прямого эфира губернатору Андрею Чибису поступали звонки на различные темы от жителей города Мурманска. Сегодня на оперативном совещании о результатах первых проведённых проверок губернатору доложил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Так, одним из проблемных вопросов стала вырубка деревьев на улице Полины Осипенко в районе домов №№2 и 6 в связи со строительством автостоянки. Как отметил Евгений Никора, в мае 2020 года комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска было выдано разрешение на строительство объекта – стоянки открытого типа для постоянного и временного хранения автомобилей. После массового обращения жителей домов об отсутствии необходимости её создания, администрация города Мурманска это разрешение отозвала.

Как добавил Евгений Никора, в настоящий момент вопрос находится на рассмотрении в судебных инстанциях. По словам главы администрации, снос зелёных насаждений в случае строительства автостоянки несёт за собой компенсационное озеленение в виде посадки 110 кустарников декоративных пород, а также обустройство порядка 780 кв. метров площади, расположенной вокруг домов №№2 и 6 на улице Полины Осипенко. Соответственно, работы не были начаты, так как застройщик прекратил строительство объекта.

«Необходимо сначала обсуждать с людьми то, что будет делаться, а потом выдавать соответствующее разрешение. К любым вырубкам, даже в пользу стратегически важного объекта, нужно очень щепетильно относиться, – прокомментировал Андрей Чибис. – Также обращаюсь к природоохранной прокуратуре и прошу провести проверку соблюдения законодательства соответствующим застройщиком и структурными подразделениями администрации Мурманска в данном вопросе».

Как доложил Евгений Никора, ведётся работа и по вопросу установки лестницы на улице Капитана Маклакова. Уже запланирована встреча с заявителем, на которой будет определено место, где появится новый объект для удобства северян. Ранее в данном районе располагались две лестницы, одна из которых обслуживалась управлением дорожного хозяйства города Мурманска, вторая – управляющей компанией. Лестница в ведении УК была демонтирована по причине непригодности использования, но осталась городская лестница почти в 50 метрах , которую УДХ продолжает содержать.

Также глава администрации города Мурманска сообщил, что на этой неделе состоится встреча с заявителем по вопросам, связанным с признанием аварийным многоквартирного дома по улице Марата, 10 в связи с пожаром и ускорением процесса переселения жильцов. По словам Евгения Никоры, данный дом попал в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время жильцам, которые не имеют альтернативных вариантов проживания у родственников, предоставлены жилые помещения маневренного фонда.

Подводя итоги «прямой линии», Андрей Чибис ещё раз подчеркнул, что все вопросы взяты на особый контроль. Глава региона добавил, что 8 июля в 19.00 в социальных сетях состоится очередной прямой эфир без ограничений по времени, где жители Мурманской области также смогут задать свои вопросы, сообщает региональное Министерство информационной политики.