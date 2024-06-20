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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.24 16:00

После пяти туров «Север» уверенно возглавляют таблицу Чемпионата СЗФО по футболу среди мужских команд

Футбольный клуб «Север» с 11 по 19 июня провёл четыре домашних матча, три из которых состоялись в рамках Чемпионата СЗФО по футболу и один в рамках Кубка СЗФО. Соперниками заполярных футболистов стали ФК «Химик» из Коряжмы, ФК «Новград» из Великого Новгорода и ФК «Псков» из Пскова. За первую домашнюю серию наши футболисты забили 19 мячей, пропустив лишь однажды.

«Мы тренировались, мы готовились. Если бы не последний и единственный за 4 матча гол, который мы пропустили, то, в принципе, мы основательно выигрывали все игры. Поэтому надо дальше работать, продолжать прогрессировать каждому из футболистов, выполнять требования. Думаю, для ребят потолка нет. Мастерства у них хватает», – отметил главный тренер команды Борис Горовой.

После пяти туров «Север» уверенно возглавляют таблицу Чемпионата СЗФО по футболу среди мужских команд.

29 июня в Великом Новгороде ФК «Север» встретится с ФК «Новград» в ответном матче Кубка СЗФО по футболу. А заключительный матч первого круга Чемпионата СЗФО «Север» проведёт 3 июля в гостях против ФК «Ленинградец-м».

Как сообщает региональное Министерство спорта, по поручению губернатора Мурманской области с 2022 футбольная команда получает поддержку в форме субсидии из областного бюджета. За последние три года клуб получил 60 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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