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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.20 19:45

После работы, проведенной на уровне губернатора, действия Роспотребнадзора активизировались – Андраник Мусатян

Сотрудников телеканала «Арктик-ТВ», которые снимали шахматный турнир в Мурманске с участием иностранных гостей, и других лиц, которые присутствовали на мероприятии, уже увезли на обследование. Ранее они ушли на самокарантин и ограничили круг общения.

По нашей информации, ситуацию взял на личный контроль губернатор Мурманской области? поэтому все службы работали быстро, оперативно и корректно.

Все необходимые мероприятия, обследования проводятся в инфекционной больнице, куда привезли тех, кто, возможно, имел контакт с зараженным коронавирусом гражданином Ирландии.

Председатель Шахматной федерации Мурманской области Андраник Мусатян, который находится в изоляционном боксе, рассказал: «В настоящее время, насколько мне известно, все, кто принимал участие, организовывал и присутствовал на шахматном турнире, уже помещены на карантин. Важно, что глава региона подключился к этой ситуации, ведь ранее я говорил, что в боксы поместили выборочно и не обращают внимания на звонки других людей, которые были на мероприятии и имеют признаки простуды. После работы, проведенной на уровне губернатора, работа Роспотребнадзора активизировалась. Сейчас ситуация уже разрешена, каждый смог дозвониться на «горячие линии», и все, кому необходимо, уже изолированы и обследуются. Действительно, очень важно обследовать людей и ограничить их круг общения. Предупредить гораздо легче. А мы пока на карантине будем ждать обязательно отрицательных результатов проб на коронавирус».

Редакции «Арктик-ТВ» удалось пообщаться с несколькими людьми, помещенными на карантин, все понимают, что это – мера вынужденная и важная, и призывают остальных не паниковать, а помнить о профилактике. Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал всю необходимую информацию о том, как можно защитить себя в период пандемии.

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