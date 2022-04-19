После разрушения большой стены-инсталляции в Мурманске открылась выставка Дмитрия Новицкого «Терминал 51»

В Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки члена Союза художников России Дмитрия Новицкого «Терминал 51».

На торжественном открытии выставки художник эффектно появился, разрушив большую стену-инсталляцию с надписью: «TERMINAL 51. NOWHISKY». В названии экспозиции слились в одно целое номер терминала, возраст художника и номер региона.

Выставка состоит из трёх пространств: зала регистрации, зала географических перемещений и мотивационного зала. На открытии царила особая творческая атмосфера: автор в розовых очках и чёрном парике, зрители в касках, шлемах и шляпах.

Автор родом из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа. Окончил художественно-графический факультет Череповецкого государственного университета. Член Союза художников России. С 2010 по 2012 годы являлся председателем мурманского отделения Союза художников России. Сейчас преподаёт в Детской художественной школе Мурманска.

Посетить экспозицию все желающие смогут до 8 мая 2022 года.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457254247%2Fwall-11742142_12465