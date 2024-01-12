После реконструкции стадион «Юность» стал полноценной базой для занятий заполярных спортсменов

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил спортивный объект, расположенный по адресу: улица Героев Рыбачьего, 8. Здесь тренируются воспитанники спортивной школы №6.

После модернизации на катке появились новые опоры освещения, столбы для крепления сеток-ловушек за воротами для хоккея с мячом. Также по периметру спортивного поля расположены три беговые дорожки со специальным покрытием. Для летнего сезона на стадионе уложен искусственный газон, на котором будет комфортно заниматься футболом.

- Благодаря реконструкции стадион «Юность» стал полноценной базой для занятий заполярных спортсменов и одним из самых современных спортобъектов в городе, - отметил Юрий Сердечкин.

Сейчас рядом идёт строительство гаражного помещения для лёдозаливочных машин. Проведены земляные работы, подведены коммуникации, установлен каркас и стены здания. Территория строительства огорожена в соответствии с правилами техники безопасности и не мешает тренировочному процессу, отмечают в администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26479&page=1