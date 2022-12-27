После ремонта в Североморске открыт Центр цифровых компетенций «МФЦифра»

Получить государственные услуги в Североморске стало ещё проще. На улице Колышкина после ремонта открылся Центр цифровых компетенций «МФЦифра», в котором оборудовали 5 компьютерных рабочих мест. Об этом сообщила вице-губернатор-министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова, побывав в обновленных помещениях.

«Центр цифровых компетенций оснащён всем необходимым оборудованием и программным обеспечением, чтобы местные жители могли получить федеральные, муниципальные и иные услуги в электронном виде. Для Мурманской области – это особенно актуально. На портале «Госуслуги» зарегистрированы почти 99% населения региона, чей возраст больше 14 лет. Места доступны для самостоятельной работы, при необходимости специалисты центра помогут пользователям авторизоваться, найти нужную услугу на федеральном или региональном порталах госуслуг, заполнить заявление», – сказала министр цифрового развития региона.

Сотрудники МФЦ помогут пройти все этапы регистрации не только в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), но и в личных кабинетах на сайтах Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службы и других ведомственных цифровых сервисах.

«У некоторых граждан нет возможности выйти в интернет, чтобы найти нужную информацию или подать заявление на оформление необходимого пособия. Теперь же такая возможность появилась абсолютно у каждого жителя Североморска. Наши специалисты научат и ответят на все возникающие вопросы, по опыту могу сказать, что услуги Центра цифровых компетенций востребованы у многих северян», – подчеркнула руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, обучение использованию современных технологий проходит в индивидуальном порядке.

Фото: https://gov-murman.ru