После сигнала мурманских активистов ОНФ на улице Гвардейской в Североморске снесли ветхий дом неподалеку от сада

В Североморск снесли четырёхэтажный аварийный дом №6 по ул. Гвардейской, неподалеку от которого находится новый детский сад №7. Ранее активисты ОНФ выявили ряд недочетов в содержании территории, прилегающей к дошкольному образовательному учреждению, которое было принято в эксплуатацию в декабре 2019 г. С нарушениями впоследствии согласились и в прокуратуре. В результате заказчику – МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» - надзорное ведомство внесло представление за нарушение действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Одно из таких нарушений – разрушенные, заброшенные строения в непосредственной близости от сада. Некоторые повреждены настолько, что в любой момент могут рухнуть. Двери и стекла в оконных проёмах почти везде отсутствуют. Снесенное здание было построено в 1961 г., со временем его признали аварийным, жильцов расселили. Не остались без внимания властей и еще два строения на ул. Гвардейской, на которые также обратили внимание активисты ОНФ. Для устранения нарушений требований законодательства правообладателю объектов (ФГКУ «Северо-западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России) были выданы соответствующие рекомендации. Так, в административном здании – восстановить остекление или закрыть оконные проемы деревянными щитами. Дверные проемы также не должны пустовать. Здание столовой – учитывая фактическое состояние объекта недвижимости, снести, а в случае, если собственник планирует возобновить эксплуатацию – полностью ограничить доступ в здание.

«Другие наши замечания также были устранены. Как пояснили в администрации ЗАТО, гарантийные обязательства сроком на 2 года на весь комплекс выполненных работ несёт подрядная организация ООО «Мурманстрой». После нашего обращения её сотрудники убрали и вывезли с территории участка и прилегающей к нему оставшийся строительный мусор, благоустроили, высадили деревья и кустарники, некачественный бортовой камень заменили на новый», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.