После сигнала мурманского ОНФ в детской поликлинике п. Никель появится новая колясочная

Администрация Печенгского района согласилась с аргументами активистов ОНФ в пользу оборудования новой колясочной на территории детской поликлиники в Никеле. Ранее к общественникам обратились жители посёлка с жалобой на закрытие деревянной пристройки рядом со входом в медучреждение по адресу: ул. Октябрьская, №6а. По их словам, небольшое помещение мамы использовали для временного хранения колясок в период посещения врача. Теперь же пристройку обшили досками, и детский транспорт приходится оставлять на улице, где его засыпает снегом.

В ответ на обращение ОНФ в администрации пояснили: старую колясочную демонтировали, поскольку она не соответствовала требованиям противопожарной безопасности и находилась в аварийном состоянии. Однако в 2021 г. в рамках реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» запланирована реконструкция детской поликлиники п. Никель по новой модели с размещением в Больничном городке. Предусмотрено там и наличие колясочной. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу на соответствие сметной стоимости.

«Тем не менее, проблемы остаются: путь к Больничному городку лежит через лестницу, преодолеть которую здоровому человеку не составит труда. Чего не скажешь о людях с ОВЗ и мамах с колясками. Ведущий туда пандус до сих пор не введён в эксплуатацию, хотя работы по его возведению давно завершены. Об опасности недоделанной конструкции предупреждает табличка. Пока шло строительство, по маршруту пустили автобус, но потом его отменили. Так что теперь добраться до больничного городка жители Никеля с инвалидностью могут только на такси», - отметила активист регионального штаба ОНФ в Мурманской области Валентина Тедеева.

Активисты ОНФ обратились к главе региона Андрею Чибису с просьбой помочь решить проблему, а также в прокуратуру.