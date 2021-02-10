После сигнала мурманского ОНФ в Коле отремонтировали двор жилого дома по ул. Андрусенко

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области попросили власти Колы оказать содействие в проведении благоустройства территории, прилегающей к дому №1 по ул. Андрусенко. С жалобой на её состояние горожане обратились на «прямую линию» с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. По словам инициативных граждан, трехэтажное кирпичное здание, построенное в конце 50-х годов, и его придомовый участок давно нуждаются в ремонте. Особенно это касается покрытия проезжей части и тротуара.

Общественники инициировали обследование территории, в котором также приняло участие руководство Кольского района. По его результатам было решено благоустроить двор внепланово. Муниципальный контракт включал в себя разборку старых цементно-бетонных покрытий, устройство нового, установку бетонных бортовых камней, укрепление их внешней стороны привозной растительной землей с засевом трав. Подрядчик также отремонтировал тротуар, выполнил комплекс работ по регулированию высотного положения оголовков колодцев с заменой плит перекрытий и люков. Весь строительный мусор, образовавшийся в процессе разборок, был вывезен на свалку регионального оператора по обращению с ТКО.

В рамках проекта «Центр мониторинга благоустройства городской среды» Общероссийский Народный фронт ведёт постоянную работу по проверке качества и сроков благоустройства как дворовых территорий, так и общественных пространств.

«Мы также чутко реагируем на сигналы, поступающие от жителей Мурманской области, о тех участках, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте. Совместные выездные проверки с представителями власти на местах позволяют выработать оптимальное решение для устранения проблемы, что и было доказано в очередной раз на примере дома №1 по ул. Андрусенко в Коле. Мы благодарим руководство Кольского района за мгновенную реакцию, благодаря которой удалось в кратчайшие сроки привести в порядок придомовую территорию», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.