После сигнала ОНФ был отремонтирован деревянный переход через тепловую сеть на ул. Бабикова в Мурманске

После обращения активистов ОНФ в администрацию Мурманска была отремонтирована деревянная лестница через открытую теплотрассу между многоквартирными домами №№ 4 и 5 по ул. Бабикова. О том, что частично разрушенная старая конструкция представляет опасность для пешеходов, общественникам рассказали жильцы МКД. Особенно тяжело приходилось мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В том, что продолжать эксплуатировать переход в таком состоянии нельзя, активисты ОНФ убедились лично. По их мнению, лестница не предназначена для обслуживания теплотрассы и является одним из объектов благоустройства, содержание которых, согласно действующим нормативно-правовым актам, должно обеспечивать поддержание технического, санитарно-эпидемиологического, экологического и эстетического состояния территорий и размещенных на них элементов в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан.

«В соответствии с законодательством, администрация муниципального образования обязана решать вопросы благоустройства, в том числе, и стихийно образованных пешеходных маршрутов, осуществлять связанные с ними мероприятия в зависимости от востребованности населением. В составе комплекса работ по благоустройству рекомендуется также проводить осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, инвентаризацию бесхозных объектов. В связи с чем мы попросили городские власти проверить информацию о наличии нарушений порядка содержания и эксплуатации деревянного перехода и в случае её подтверждения принять меры, направленные на устранение этих нарушений. В администрации пошли нам навстречу. В настоящее время работы по ремонту деревянных элементов уже завершены», - отметила эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» в Мурманской области Светлана Рудакова.