После сигнала ОНФ дорога к общежитию на улице Траловой в Мурманске стала светлее

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области добились ремонта наружного освещения на участке дороги по улице Траловой в региональном центре, ведущей к цехам ремонтных предприятий и общежитию Мурманского государственного технического университета. Ранее общественники сообщали властям об опасной необорудованной тротуарами и освещением дороге, которой активно пользуются местные и приезжие студенты.

Приведения в порядок дороги, ведущей к многочисленным цехам ремонтных предприятий и общежитию технического университета, активисты ОНФ добиваются с 2018 г. И вот, наконец, первый результат: два светильника наружного освещения в районе дома № 17 по улице Траловой отремонтированы и подключены.

«Общежитие в д. №2 на улице Траловой позволяет вместить более 150 будущих специалистов, приезжающих не только из различных уголков Мурманской области, но и из других регионов России и даже стран ближнего зарубежья. Разумеется, дорога к зданию востребована, в том числе, в темное время суток, однако освещение здесь полностью отсутствовало, тротуаров давно нет. Особенно опасным этот путь становится в период полярной ночи. И хотя сейчас она закончилась, проблема не теряет актуальности. Мы обращались к главе региона Андрею Чибису и в прокуратуру Мурманской области с просьбой вмешаться в ситуацию, и, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Дмитрий Митин.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства также рассказали о том, что для устройства наружного освещения от д. №17 до д. №2 по ул. Траловой по временной схеме ММБУ «Управление дорожного хозяйства» выполнило контрольную проверку технического состояния прожекторной мачты №13, принадлежащей АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП). Подключение светильников, которые будут установлены на ней, планируется от существующих сетей наружного освещения после получения разрешения от ММРП на монтаж нового оборудования. С соответствующей просьбой комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска уже обратился к руководству предприятия. В случае положительного ответа устройство наружного освещения на участке будет выполнено в срок до 31 марта. Активисты ОНФ держат процесс на контроле.