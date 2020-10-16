После сигнала ОНФ на перекрестке возле школы на улице Советская в Мурманске появились знаки «Пешеходный переход»

В Мурманске на пересечении улиц Советской и Декабристов установили знаки «Пешеходный переход». Ранее активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратили внимание прокуратуры на их отсутствие на пути следования учащихся школы № 83, расположенной на улице Советская, 23а.

Общественники отметили: несмотря на то, что через перекресток ежедневно проходит больше количество людей, быть бдительными автомобилистов призывал лишь знак «Внимание, дети!» да соответствующая надпись на асфальте. Между тем, для организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений следует применять такие технические средства как знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Пешеходный переход» на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в соответствии с требованиями ГОСТа, разметка, ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода.

«Это особенно актуально с наступлением зимнего периода, который характеризуется такими явлениями как полярная ночь, гололедица, обильные осадки в виде снега, когда увеличивается количество ДТП с участием пешеходов. Конечно, в идеале пешеходный переход вблизи образовательного учреждения должен быть регулируемым, но в отсутствие светофоров установка новых знаков должна стать существенным подспорьем для инспекторов ГИБДД. Наверняка станет спокойнее и родителям школьников. Тем не менее, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность пешеходов, должен быть реализован весь комплекс мер. Надеемся, что их организация на этом участке – дело времени», - отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, многодетная мама Татьяна Уланова.