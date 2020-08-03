После сигнала ОНФ на улице Бабикова в Мурманске демонтировали аварийные опоры осветительной сети

Власти Мурманска отреагировали на обращение активистов ОНФ об аварийной опоре воздушной линии бывшей осветительной сети в районе домов №№ 3 и 4 по ул. Бабикова. По словам жильцов МКД, старая деревянная опора давно не используется, при этом представляет повышенную опасность для жизни и здоровья проходящих мимо граждан. Со временем древесина сгнила, в том числе, у основания, конструкция накренилась и в любой момент может упасть. Между тем, рядом находятся детская и спортивная площадки, а также общеобразовательная школа № 22.

После сигнала ОНФ сотрудники городского спортивного центра «Авангард», подведомственного комитету по физической культуре и спорту администрации Мурманска, аварийную опору демонтировали, распилили на части и вывезли с придомовой территории. А через некоторое время такая же участь постигла ещё пять аналогичных аварийных конструкций неподалеку.

«Отрадно, что работа ведётся, и власти идут навстречу горожанам, помогая решать, действительно, наболевшие проблемы. Хочется также отметить и растущую активность самих жителей Мурманской области: люди не просто обращают внимание на какие-то нарушения, но и готовы сами предпринимать определенные действия для их устранения. Вопросы безопасности, особенно, если речь идт о детях – одни из самых серьёзных и требуют незамедлительной реакции. Теперь у родителей ребят, проживающих на ул. Бабикова, будет меньше поводов для беспокойства», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Ольга Дзюба.