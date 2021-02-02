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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.21 14:00

После сигнала ОНФ ряд несанкционированных мест размещения отходов в Мурманске включат в муниципальную программу, регламентирующую вывоз автопокрышек

Специалисты управления Октябрьского округа Мурманска провели обследование контейнерных площадок, на которых активисты ОНФ ранее зафиксировали скопление автомобильных покрышек. В результате в отношении ответственных управляющих организаций были составлены материалы для привлечения к административной ответственности.

Проверяющие установили: территории у площадок многоквартирных домов (МКД) №39 и №53 по ул. Книповича, №2 по ул. Новое Плато, №21/3 по ул. Полярные Зори и №2 по ул. Полярной Правды являются придомовыми.

«В соответствии с Жилищным кодексом РФ, земельные участки, на которых находятся МКД, с элементами озеленения и благоустройства относятся к общему имуществу собственников помещений. А за надлежащее его содержание несут ответственность лица, осуществляющие управление домом. Таким образом, по факту непринятия мер по организации накопления автопокрышек, их передачи в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению таких отходов, возникли серьезные вопросы к руководству управляющих компаний», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Представители округа также отметили, что территории, на которых были выявлены старые покрышки, у МКД №39/3, №41/3 и №61/1 по ул. Книповича, не являются придомовыми. Соответственно, обязанность по их содержанию, в том числе, вывоз автопокрышек, на УК не возложена. При этом постановлением администрации Мурманска утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на 2018-2024 гг.», в рамках которой мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду (в частности, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов с территории земельных участков, свободных от прав третьих лиц), проводятся комитетом по развитию городского хозяйства (КРГХ). А КРГХ в свою очередь выполняет функции и полномочия учредителя в отношении ММБУ «Экосистема», которое осуществляет деятельность по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, разработке проектов в области мониторинга загрязнения окружающей среды.

«Таким образом, на основании всего изложенного управлением Октябрьского округа Мурманска в адрес КРГХ и ММБУ «Экосистема» были направлены письма о включении обозначенных несанкционированных мест размещения отходов в программу для организации вывоза автопокрышек», - добавил Пономарев.

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