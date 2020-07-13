После сигнала ОНФ власти Мурманска направили собственникам захламленных земельных участков требования об их очистке

Специалистами административных округов Мурманска проведены проверки ряда объектов несанкционированного размещения отходов, выявленных активистами ОНФ. Ранее общественники обратились в администрацию областного центра с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства.

Одна из свалок появилась вблизи многоквартирного дома № 10 по ул. Полярные Зори. На земельном участке образовался котлован, который заполнили сточные воды. Там же без труда можно разглядеть старые автомобильные покрышки, крупный лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, демонтированный бордюрный камень, доски и многое другое. Как сообщили активистам ОНФ представители муниципальной власти, котлован – результат незавершенного строительства жилого дома на 84 квартиры. По иску администрации решением Октябрьского районного суда Мурманска в отношении ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, ответственного за объект, вынесено требование об очистке земельного участка и обеспечении консервации незавершенной стройки.

Сразу несколько несанкционированных скоплений отходов активисты ОНФ обнаружили на ул. Генерала Журбы рядом с недавно отремонтированным зданием, где сейчас располагается Мурманский областной театр кукол. За нарушение правил благоустройства территории в отношении собственника земельного участка под одной из свалок составлены материалы для привлечения к административной ответственности. В адрес арендаторов еще двух участков направлено требование о необходимости их приведения в надлежащее состояние.