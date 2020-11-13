После сигнала ОНФ власти Мурманска устранили недочеты, допущенные при строительстве игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья

В администрации Мурманска согласились с замечаниями ОНФ к качеству работ по возведению детской площадки в сквере на ул. Копытова, допущенные недочеты были устранены. Ранее общественники обратили внимание властей на то, что на территории комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отсутствовала необходимая для посетителей информация. В результате казавшаяся на первый взгляд не столь существенной недоработка привела к серьезным последствиям: установленные, но ничем не огороженные качели для особенной детворы вышли из строя, едва успев принять первых отдыхающих.

Как выяснилось, жителей о том, для кого эти качели были предназначены, никто не предупредил, соответствующей таблички также не предусмотрели. Юные посетители без ОВЗ буквально оккупировали новую конструкцию и сломали её.

«Можно долго рассуждать о воспитании, но ведь эти дети впервые видели такие качели. Для кого установили оборудование, им никто не рассказал, о презентации тоже как-то не подумали. На сегодняшний день конструкция вновь выполняет свои функции. Дополнительно были установлены таблички информационного и навигационного характера. Чтобы неприятная ситуация не повторилась, активисты ОНФ на встрече с представителями муниципальной власти предложили в дальнейшем привлекать к разработке проектной документации на выполнение работ по обустройству игровых площадок для детей с ОВЗ и их последующей реализации экспертов в сфере доступной среды», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Кроме игровой площадки для инвалидов-колясочников вдоль улицы Копытова появились и другие возможности для активного отдыха, в частности, велосипедные и пешеходные дорожки с различным видом покрытия.