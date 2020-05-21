После смягчения режима самоизоляции, жизнь в североморском парке снова закипела

Соблюдение введённого главой региона масочного режима в Североморске контролируют ежедневно. Во время рейдов с горожанами ведут разъяснительную работу, а также раздают людям защитные маски.

- Большинство североморцев проявляют сознательность и носят маски. Ну а тем, кто по каким-то причинам не соблюдает масочный режим, мы сегодня раздали средства индивидуальной защиты, - пояснил заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский.

После смягчения режима самоизоляции, жизнь в парке снова закипела. Сюда североморцы приходят заниматься спортом, гулять с детьми, просто пройтись и подышать воздухом. За последние несколько лет территория преобразилась – активно ведутся работы по благоустройству и озеленению. Запланированы они и на этот год.

- Уже заключён муниципальный контракт на изготовление малых архитектурных форм - между клумбами будут установлены вазоны. Также техническим заданием предусмотрена распаковка кустов, которые были высажены в прошлом году, подсев травы, завоз грунта, посадка цветов. Эти работы планируем завершить к 12 – 15 июня. Также в рамках контракта, который заключен до конца года, подрядная организация «Северавто» начала мероприятия по санитарной подрезке деревьев и подбору мусора - работы выполняются по мере таяния снега, - рассказал о текущих работах директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

В летнем благоустройстве есть место и для покраски лавок, торшеров и урн, а также замены светильников.

Хорошо перенесли зиму посаженные на малой танцевальной площадке этой зимой хвойные деревья, «главная» сцена парка тоже в порядке.

В ближайшее время начнутся работы в детском городке. В прошлом году площадка была установлена по областной программе «Сто шагов». Сейчас, когда растаял снег, выявились недочёты. В частности, провалы грунта, из-за которых прорезиненное покрытие в некоторых местах лежит неровно. Также североморцы выражали беспокойство по поводу кабельных линий.

- Жалобы, действительно, поступали. Что касается электрических кабельных линий, которые находились на поверхности – они обесточены и никакой опасности не представляют. Основные работы по их углублению в грунт начнутся, как только это позволит сделать погода. Специалисты подрядной организации уже проводили пробные копки, но земля мёрзлая. По этой же причине кабельные линии не были уложены в грунт ноябре, когда мы по программе «заходили» в городской парк. А задача стояла – осветить детские площадки. Было установлено 10 новых опор, и от горожан мы слышали только положительные отзывы - площадка новая и освещена по-новому, - рассказал Константин Ухарев.

На гарантии и работы, которые касаются основания детской площадки. Грунт будет подсыпан и утрамбован, резиновая плитка уложена заново. Основная площадь городского парка – это болотистая местность, подвижки грунта не избежать, но устранить проблему можно - есть гарантийные обязательства и подрядчик, который всё исправит.

- Состояния парка считаю удовлетворительным. Сейчас снег тает, становится заметным мусор, но подрядчик, который содержит парк, справляется со своими обязанностями. Определённые нарекания есть и к состоянию детской площадки - местами отходит плитка. Тут надо понимать, что работы по благоустройству и ремонту только начинаются, замечания будут устраняться. А мы продолжим контролировать ход летней кампании, - подвёл итог рейда заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский.